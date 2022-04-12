بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يعفي معاونه الفني ويكلف بديلاً عنه

شفق نيوز/ اصدر محافظ صلاح الدين عمار خليل الجبر، يوم الثلاثاء، أمراً إدارياً بإعفاء معاونه للشؤون الفنية وتكليف بديل له.

ونصّ الأمر الإداري الذي تحصّلت عليه وكالة شفق نيوز، على "إعفاء معاون محافظ صلاح الدين الفني علاء خضير شعيب مع استمرار عمله بمنصب قائممقام الشرقاط خلفا للقائممقام الذي تم اعفاءه مؤخرا علي خلف دودح الجبوري".

وأشار الامر الى تكليف المهندس انس عايد فلاح بمنصب معاون المحافظ للشؤون الفنية.

وتشهد صلاح الدين سجالات سياسية وإدارية مستمرة بسبب اقالة العشرات من مديري الدوائر ورؤساء الوحدات الإدارية من قبل محافظ صلاح الدين والذي اصطدمت غالبية قراراته بالصلاحيات الممنوحة للمحافظات من قبل الحكومة والجهات الاتحادية.

وتعتبر قوى سياسية وناشطون تغييرات المناصب في صلاح الدين بأنها حزبية وفئوية وصراعات بين قوى سياسية وتخضع لأهواء سياسية.