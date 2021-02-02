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بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يصدر أمراً بإعفاء مسؤولين

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-02T09:10:13+0000
بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يصدر أمراً بإعفاء مسؤولين

شفق نيوز/ اصدر محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري امرا باعفاء مسؤولين من منصبها بموجب وثيقة رسمية.

وبحسب الوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز يوم الثلاثاء؛ أن محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري، أصدر امرا باعفاء مدير قسم شؤون المحافظات محمد فرحان حمود وتعيين عبد سالم غربي بديلا عنه.

كما اعفى المحافظ مدير قسم التعويضات حسن إبراهيم من منصبه دون بيان دون كشف أسباب قرارات الإعفاء.

وتشهد صلاح الدين إقالات و تغيير مدراء الوحدات الادارية والدوائر الخدمية والتي يعزوها اغلب مسؤولو وسكان المحافظة الى الصراعات والمصالح السياسية.

ولاقت اغلب قرارات الاقالة والاعفاء رفضا قضائيا بسبب تقاطع الصلاحيات والفراغ الذي خلفه حل مجالس المحافظات عام 2019.

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