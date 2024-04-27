بالوثيقة.. مجلس البصرة يعفي "قائممقام" الزبير ويطلب من العيداني فتح باب الترشيح

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة البصرة، يوم السبت، إعفاء قائمقام قضاء الزبير من منصبه، فيما طالب من المحافظ فتح باب الترشيح للمنصب.

وبحسب وثيقة صادرة من المجلس وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، "يوصي مجلسنا بإنهاء مهام عمل عباس ماهر طاهر السعيدي قائمقام قضاء الزبير من منصبه، واتخاذ ما يلزم بصدده".

وطالب المجلس من المحافظ اسعد العيداني "بترشيح ثلاثة أشخاص من الذين لديهم الكفاءة وترسل سيرهم الذاتية الى المجلس لاختيار احدهم لشغل المنصب المذكور".