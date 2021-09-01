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بالوثيقة.. كمبش يثير غضب الأنباريين بسبب قطعة أرض

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-01T10:18:34+0000
بالوثيقة.. كمبش يثير غضب الأنباريين بسبب قطعة أرض

شفق نيوز/ انتشرت وثيقة مسربة من مكتب محافظ الانبار علي الدليمي، على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاربعاء، تتضمن موافقة الأخير على تخصيص قطع اراضٍ لعدد من موظفي ديوان الوقف السني، وعلى رأسهم رئيس الوقف سعد كمبش.

وأثار الكتاب الصادر بتاريخ 29 آب/أغسطس المنصرم، امتعاض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء محافظة الأنبار، متسائلين عن سبب تخصيص قطعة ارض لكمبش، وهو من ابناء محافظة ديالى.

ورغم أن الوثيقة تثبت موافقة محافظ الانبار على تخصيص 15 قطعة ارض لموظفي الوقف، إلا أن نائب محافظ الانبار للشؤون الادارية، مصطفى العرسان، فسر مضمون الكتاب على نحو مختلف.

وقال العرسان لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية البلديات غير ملزمة بتخصيص الاراضي"، منوها إلى أن "مديرية البلديات ستتخذ الاجراء المناسب بحسب الضوابط، وهو للاستفسار فيما اذا كانت هناك صلاحيات لتخصيصها ام لا".

واوضح العرسان، أن "المحافظ وجه بالكتاب لمديرية البلديات، والتي ستتخذ الاجراء المناسب، كون الامر ليس من صلاحيات المحافظ، واي موظف سواء كان من المحافظة او خارجها فيحق له تقديم طلب على تخصيص قطعة ارض".

وفيما يخص تخصيص قطع اراض سكنية للصحفيين والكوادر الطبية، وباقي شرائح المجتمع الانباري، قال العرسان، أن "كافة مديريات البلديات في الانبار تمتلك خطة لإنجاز محضر توزيع الاراضي، وقريبا سيتم هذا الامر، وكوننا نمر بفترة انتخابات، ولا نريد ان يأخذ الامر مجرى آخر، لذا سيتم توزيع الاراضي في وقتها المناسب، بعيدا عن الحملات الانتخابية والامور السياسية الاخرى".

وأكد العرسان، بأن "المحاضر معدة، واعتقد بانه سيتم انجازها نهاية تشرين الثاني القادم، والعمل على انجازها قائم، وكل الشرائح المجتمع مشمولة بتوزيع الاراضي".

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