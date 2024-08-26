قاضي محكمة النجف يرفض اطلاق سراح الطالقاني ويصدر قراره.. وثيقة

شفق نيوز/ أصدرت محكمة تحقيق النجف، اليوم الاثنين، قرارها بحق رئيس مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني.

وبحسب وثيقة، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد قررت المحكمة ‏توقيف الطالقاني⁩ وفق المادة 430 من قانون العقوبات حتى يوم 29 آب الجاري.

وأخبر مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن قاضي محكمة تحقيق النجف رفض اطلاق سراح الطالقاني بكفالة.

وبين المصدر، أن القاضي قرر توقيف الطالقاني على ذمة التحقيق لغاية يوم 29 في الشهر الحالي.

واليوم الاثنين، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن مدير مركز الرافدين للحوار قد سلم نفسه الى محكمة تحقيق النجف.

وفي 19 آب الجاري، داهمت قوة من وحدة العمليات الخاصة (سوات) مقر مركز الرافدين للحوار في النجف لاعتقال رئيسه زيد الطالقاني، وقامت بمصادرة الأسلحة وأخرجت أفراد الحماية، لكن الطالقاني لم يكن متواجدًا أثناء المداهمة.

وصدر عن محكمة تحقيق النجف، أمر قبض بحق الطالقاني وفقًا للمادة 430 من قانون العقوبات العراقي، بناءً على شكوى من نائب رئيس مجلس المحافظة، غيث أبو شبع، الذي تعرض للتهديد من الطالقاني. وتنص المادة 430 على العقوبات المتعلقة بالتهديدات والتهديدات التي تصدر عن جماعات سرية.

وتنص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي : "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مخدشة بالشرف أو إفشائها وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك".

وتتعلق هذه المادة بالتهديدات الجدية التي يتم توجيهها لشخص ما، سواء كانت بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخدشة بالشرف، وتحدد العقوبات التي يمكن أن تُفرض على الشخص الذي يقوم بهذه الأفعال.