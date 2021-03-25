بالوثيقة.. قائممقام الرفاعي يرضخ للضغوطات ويستقيل من منصبه

شفق نيوز / قدم قائممقام قضاء الرفاعي الجديد في محافظة ذي قار، عمار الركابي، يوم الخميس، طلبا لإعفائه من منصبه، بعد أيام من تكليفه.

ووفقا للوثيقة، جاء قرار الركابي، للحفاظ على أمن مدينة الرفاعي، واستقرارها وسلامة أبناءها"، مؤكدا أنه "ليس من طلاب المناصب ولا من المتشبثين به".

ويشهد قضاء الرفاعي اضطراباً أمنياً وشعبياً منذ عدة أسابيع، على خلفية إصدار محافظ ذي قار المؤقت عبد الغني الأسدي، أمراً بإعفاء قائممقام الرفاعي السابق كاظم الفياض من منصبه، وتعيين عمار الركابي بدلاً منه.

وكان الركابي، قد أكد الاثنين الماضي، أن القائممقام السابق كاظم الفياض يحرض (إخوته وأبناء عمه) على عصيان أوامر الدولة والتحريض ضدها.

وأمس الأربعاء، أعلن قائممقام قضاء الرفاعي المقال، كاظم الفياض، عن "تمرده" على قرار المحافظ المؤقت لذي قار عبد الغني الأسدي، مؤكدا بقاءه في منصبه كقائممقام للقضاء، رغم تكليف بديل عنه.