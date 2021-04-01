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بالوثيقة.. إعمام "عاجل" من تربية بغداد لهذا الغرض

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-01T15:46:24+0000
بالوثيقة.. إعمام "عاجل" من تربية بغداد لهذا الغرض

شفق نيوز / أصدرت إحدى مديريات التربية في العاصمة بغداد، إعماما إلى أقسام المديرية والشعب غير المرتبطة بقسم، وإدارات المدارس كافة، بشأن التسجيل البايومتري.

وجاء في وثيقة صادرة عن المديرية العامة لتربية بغداد/الكرخ، وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها، أن "على جميع منتسبي المديرية، تقديم نسخة ضوئية للبطاقة البايومترية المحدثة، أو وصل استلام، إلى قسم التخطيط (شعبة المتابعة) خلال ثلاثة أيام".

وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، تمديد مدة تحديث سجل الناخبين لاسبوعين إضافيين، ولغاية نهاية الدولم الرسمي ليوم ٢٠٢١/٤/١٥".

وكانت المفوضية قد أعلنت لأكثر من مرة تمديد فترة التسجيل البايومتري للناخبين، وكذلك تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية.

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