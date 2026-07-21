بالوثيقة.. إعفاء مدير توزيع كهرباء مدينة الصدر وتكليف آخر بديلاً عنه

شفق نيوز- بغداد

أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الكهرباء، إعفاء مدير فرع توزيع كهرباء مدينة الصدر في الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، وتكليف مدير قسم تنفيذ المشاريع في الشركة، بديلاً عنه.

وبحسب الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تقرر إنهاء تكليف ياس خضر فرهود من مسؤولية مدير فرع توزيع كهرباء مدينة الصدر، وإعفاؤه من مخصصات المسؤولية، لعدم مطابقته لشروط الوصف الوظيفي.

كما نصت الوثيقة على إنهاء تكليف موسى سلطان حاجم من مسؤولية مدير قسم تنفيذ المشاريع في مقر الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، وتكليفه بإدارة فرع توزيع كهرباء مدينة الصدر، وإعادة تقييمه خلال ثلاثة أشهر وفق ضوابط الوصف الوظيفي.