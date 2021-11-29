بالوثيقة.. الأمن السياحي يبلغ نقابة الفنانين بمنع "الغناء" في النجف "منعاً باتاً"

شفق نيوز/ أبلغت مديرية الأمن السياحي في النجف، يوم الإثنين، نقابة الفنانين العراقيين بمنع إقامة الحفلات الغنائية داخل المحافظة منعاً باتاً.

وجاء في وثيقة وجهها مدير الأمن السياحي في النجف الى نقابة الفنانين العراقيين/ المركز العام بغداد، "كتابكم ذي العدد 101431 في 16 / 11 / 2021، أن منع اقامة الحفلات في قاعات الاعراس في محافظة النجف ليس من اختصاص قسم الأمن السياحي في النجف، وحسب توجيهات محافظ النجف لؤي الياسري، ولقدسية المحافظة حيث وجه بمنع إقامة الحفلات الغنائية منعا باتا داخل قاعات المناسبات ويسمح فقط بإقامة مواليد اي (حفلات دينية) مواليد اهل البيت تتخللها اغاني اسلامية".