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بالوثيقة.. المالية تزف بشرى صرف رواتب ثلاثة اشهر لعقود الكهرباء

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-16T11:32:23+0000
بالوثيقة.. المالية تزف بشرى صرف رواتب ثلاثة اشهر لعقود الكهرباء

شفق نيوز/ حددت وزارة الكهرباء، يوم الأربعاء، الاسبوع المقبل موعدا لصرف رواتب العقود للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي.

وابلغ مصدر في وزارة الكهرباء وكالة شفق نيوز، أن "صرف رواتب العقود للاشهر الثلات (تشرين الاول والثاني وكانون الاول) المتأخرة سيتم في الاسبوع المقبل بعد تمويل حساب وزارة الكهرباء وتوقيع صكوك الصرف لكل شركة حسب الكتاب الصادر من وزارة المالية".

وحصلت وكالة شفق نيوز، على وثيقة صادرة من وزارة المالية تؤكد اضافة مبلغ اكثر من 145 مليار دينار لحساب وزارة الكهرباء.

وجاء في الوثيقة، التي وجهتها وزارة المالية إلى دائرة المحاسبة / النقدية بعنوان (آلية معالجة العاملين بصفة عق في مؤسسات الدولة كافة) أنه "إشارة إلى كتب وزارة الكهرباء المرقمة ( 63025 في 12 / 12 / 2021 و (60239 و 62033 و 62034 و 62043 و 62044 و 62047 و 62049 و 62051 و62053 و 62056 و 62059 و 62063 و 62066 في (8 / 12 / 2021) واستنادا لأحكام المادة (50 / أ ) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (23 ) لسنة /2021 وقرار المحكمة الاتحادية رقم /35 / و اتحادية /2021 وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (31573 في 31 / 10 / 2021) تقرر إضافة المبلغ (145 مليار و392 مليون و266 الف دينار إلى إعتمادات موازنة القسم / مركز الوزارة ضمن الباب /۲۹ وزارة الكهرباء لسنة /۲۰۲۱ وحسب التفاصيل ادناه.

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