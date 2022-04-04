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بالوثيقة.. القضاء يعيد جاسب الحجامي إلى منصبه مديراً لصحة الكرخ

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-04T08:10:30+0000
بالوثيقة.. القضاء يعيد جاسب الحجامي إلى منصبه مديراً لصحة الكرخ

شفق نيوز/ قضت محكمة قضاء الموظفين، يوم الإثنين، بإعادة جاسب الحجامي الى منصبه مديراً لدائرة صحة الكرخ.

والغت المحكمة بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، "قرار وزير الصحة هاني العقابي بنقل الحجامي الى مقر الوزارة".

يذكر أن جاسب الحجامي أُقيل من منصب مدير صحة الكرخ ببغداد بتاريخ 10 / 12 / 2021، وتم تعيين سعد اللامي بديلاً عنه.

وقال الحجامي في منشور على حسابه في "فيسبوك"، "يتصل بي عدد كبير جدا من المحبين للاستفسار حول ما ينشر مؤخراً، وللتوضيح اود ان ابين الآتي: تم تدويري الى مركز الوزارة و بنفس درجتي و هذا أمر طبيعي جدا و ليس بجديد و هي المرة السادسة التي يتم تدويري فيها".

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