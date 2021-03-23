بالوثيقة.. القضاء العراقي يجري سلسلة تغييرات كبيرة

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الثلاثاء، عن سلسلة تغييرات كبيرة في مناصب عدد من القضاة.

وجاء في الوثيقة الصادرة من رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "لاقتضاء المصلحة العامة واستنادا لاحكام المادة (50 خامسة ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 ۱۹۷۹ تقرر "انتداب القاضي غانم عبد الله زناد/ قاضي اول محكمة بداءة مدينة الصدر الى قاضي اول محكمة بداءة الكرادة وقاضي اول المجمع".

وتضمنت الوثيقة أيضا "انتداب القاضي جمعة عبد داود / نائب رئيس استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية الى قاضي اول محكمة بداءة مدينة الصدر وقاضي اول المجمع، وانتداب القاضي سليم ناجح جواد / نائب رئيس استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية الى قاضي اول محكمة بداءة الشعب وقاضي اول المجمع".

كما تقرر "انتداب القاضي عباس عبيد معيوف / رئيس اللجنة الفرعية الرابعة الخاصة بقانون رقم (۲۰) لسنة ۲۰۰۹ بتعويض المتضررين الى محكمة تحقيق الرصافة، وانتداب القاضي نجم عبد عون / نائب رئيس استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية الى رئيس اللجنة الفرعية الرابعة الخاصة بقانون رقم ۲۰ لسنة ۲۰۰۹ لتعويض المتضررين".

وبحسب الوثيقة فأنه تم "انتداب القاضي ظافر مهدي محمد / قاضي اول محكمة الأحوال الشخصية في الشعب الى قاضي اول محكمة الأحوال الشخصية في الكرادة، انتداب القاضي علي نوري ابو رغيف / قاضي اول محكمة الأحوال الشخصية في الكرادة الى محكمة الأحوال الشخصية في الشعب".

كما قرر مجلس القضاء "انتداب القاضي باعث عدنان عبد الحسين / قاضي محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة الى قاضي أول محكمة الأحوال الشخصية في الشعب، وانتداب القاضي خالدة كولي كاطع / قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الشعب الى محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة".