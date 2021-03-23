سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالوثيقة.. القضاء العراقي يجري سلسلة تغييرات كبيرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-23T10:20:06+0000
بالوثيقة.. القضاء العراقي يجري سلسلة تغييرات كبيرة

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الثلاثاء، عن سلسلة تغييرات كبيرة في مناصب عدد من القضاة.

وجاء في الوثيقة الصادرة من رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "لاقتضاء المصلحة العامة واستنادا لاحكام المادة (50 خامسة ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 ۱۹۷۹ تقرر "انتداب القاضي غانم عبد الله زناد/ قاضي اول محكمة بداءة مدينة الصدر الى قاضي اول محكمة بداءة الكرادة وقاضي اول المجمع".

وتضمنت الوثيقة أيضا "انتداب القاضي جمعة عبد داود / نائب رئيس استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية الى قاضي اول محكمة بداءة مدينة الصدر وقاضي اول المجمع، وانتداب القاضي سليم ناجح جواد / نائب رئيس استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية الى قاضي اول محكمة بداءة الشعب وقاضي اول المجمع".

كما تقرر "انتداب القاضي عباس عبيد معيوف / رئيس اللجنة الفرعية الرابعة الخاصة بقانون رقم (۲۰) لسنة ۲۰۰۹ بتعويض المتضررين الى محكمة تحقيق الرصافة، وانتداب القاضي نجم عبد عون / نائب رئيس استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية الى رئيس اللجنة الفرعية الرابعة الخاصة بقانون رقم ۲۰ لسنة ۲۰۰۹ لتعويض المتضررين".

وبحسب الوثيقة فأنه تم "انتداب القاضي ظافر مهدي محمد / قاضي اول محكمة الأحوال الشخصية في الشعب الى قاضي اول محكمة الأحوال الشخصية في الكرادة، انتداب القاضي علي نوري ابو رغيف / قاضي اول محكمة الأحوال الشخصية في الكرادة الى محكمة الأحوال الشخصية في الشعب".

كما قرر مجلس القضاء "انتداب القاضي باعث عدنان عبد الحسين / قاضي محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة الى قاضي أول محكمة الأحوال الشخصية في الشعب، وانتداب القاضي خالدة كولي كاطع / قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الشعب الى محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة".

related

المؤبد لمدير مصرف وموظفين وحجز أموالهم

Date: 2019-11-24 10:34:38
المؤبد لمدير مصرف وموظفين وحجز أموالهم

الحبس 3 سنوات لعضو بمجلس محافظة واسط أدين بالرشوة

Date: 2019-11-28 12:11:22
الحبس 3 سنوات لعضو بمجلس محافظة واسط أدين بالرشوة

مجلس القضاء الاعلى يحدد عقوبة المعتدين على المتظاهرين

Date: 2019-11-30 10:21:49
مجلس القضاء الاعلى يحدد عقوبة المعتدين على المتظاهرين

تصديق اعترافات امرأة قتلت نجل زوجها البالغ عامين

Date: 2019-07-21 11:41:51
تصديق اعترافات امرأة قتلت نجل زوجها البالغ عامين

الإعدام بحق رئيس عصابة خطف ترتدي زي القوات الامنية العراقية

Date: 2020-09-10 14:55:59
الإعدام بحق رئيس عصابة خطف ترتدي زي القوات الامنية العراقية

القبض على تجار مخدرات بحوزتهم عشرات الكيلوغرامات من الحشيشة في البصرة

Date: 2019-08-06 17:10:03
القبض على تجار مخدرات بحوزتهم عشرات الكيلوغرامات من الحشيشة في البصرة

القضاء العراقي يبطل تجديد رخص شركات الهاتف النقال

Date: 2020-11-15 07:46:01
القضاء العراقي يبطل تجديد رخص شركات الهاتف النقال

جنايات المثنى تقضي بسجن مدان ابتز شخصاً بنشر صوره العائلية عبر الفيس بوك

Date: 2019-08-18 10:34:55
جنايات المثنى تقضي بسجن مدان ابتز شخصاً بنشر صوره العائلية عبر الفيس بوك