بالوثيقة.. السجن لعدد من موظفي كهرباء كركوك بينهم مديرها السابق

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات كركوك، يوم الأربعاء، حكماً بالسجن على عدد من موظفي دائرة الكهرباء من بينهم المدير السابق "يالجن مهدي رشيد".

وجاء في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية تشكلت بتاريخ ۲۰۲۲/4/5 برئاسة القاضي ایوب صدیق صالح وعضوية القاضيين صباح مجيد ابراهيم وعاصم عمر محمد الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها بالسجن على عدد من الموظفين في دائرة كهرباء كركوك وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات.

ووفقا للوثيقة فأن المحكمة قررت ايقاف تنفيذ العقوبة كونها لاحظت من خلال ظروف وملابسات هذه القضية والظروف الشخصية للمدانين كونهم موظفين وكبار في السن وليسوا من أرباب السوابق ما يبعث على الاعتقاد بانهم سوف لن يعودوا لارتكاب جريمة عمدية مستقبلا.

وتنص المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم 111 لسنة 1969: (يعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة أحد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة).