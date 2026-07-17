بالوثيقة.. الرقابة المالية ترصد تعاقد قائد شرطة ذي قار مع 6 من أبناء عمومته وتوجيه وزاري بالتحقيق

شفق نيوز - ذي قار

رصد تقرير رسمي صادم عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي قيام قائد شرطة محافظة ذي قار، اللواء نجاح العابدي، بالتعاقد مع 6 أشخاص من أبناء عمومته في محافظة النجف، وسط شبهات فساد وتجاوز للضوابط القانونية والإدارية في عقود شرطة المحافظة.

ووفقاً للوثيقة الصادرة عن دائرة تدقيق المنطقة السابعة في الديوان، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تم تشخيص قيام وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة بالتعاقد مع 7 منتسبين بدلاء عن عناصر ألغيت عقودهم (بسبب الغياب أو الاستقالة)، مبيناً أن 6 من المعينين الجدد هم من سكنة محافظة النجف (مناطق الحيرة، المشخاب، المناذرة، والرضوية)، وليسوا من أبناء محافظة ذي قار.

وأكد تقرير ديوان الرقابة أن هذا الإجراء جاء خلافاً لأحكام المادة (14/رابعاً/ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13)، والتي تشترط توزيع التعيينات والعقود حسب النسب السكانية لكل محافظة، مشيراً إلى أن التعيين تم دون العودة إلى قوائم "الاحتياط" التي اختارتها اللجان المختصة من أبناء محافظة ذي قار حصراً وحسب حصتها المقررة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، بأن الأشخاص الستة المعينين من محافظة النجف يربطهم نسب مباشر "أبناء عمومة" مع قائد شرطة محافظة ذي قار الحالي، اللواء نجاح العابدي، مبيناً أن تمرير هذه العقود جرى بعيداً عن السياقات التنافسية وبشكل أثار شبهات استغلال المنصب والنفوذ.

وبحسب الوثيقة، فقد أوعز رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي أسعد خليل لازم، بإحالة الملف إلى مكتب وزير الداخلية لإجراء التحقيق استناداً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008، ومطالبة الوزارة والمديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتصفية المخالفات وإعلام الديوان بالنتائج خلال مدة أقصاها 90 يوماً.