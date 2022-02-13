بالوثيقة.. الداخلية تضع "ضوابط" لاستخدام مواقع التواصل وتمنع منتسبيها من إبداء مواقف سياسية

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاحد، ضوابط لتقييد نشر منتسبيها بمواقع التواصل الاجتماعي، وقررت منعهم من إبداء مواقف سياسية والتصوير بالثكنات العسكرية.

ووفقا لوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن الوزارة اعتبرت "نشر الصور ومقاطع الفيديو بالزي العسكري ووضع صور في خلفية الموقع الالكتروني أو دلالات في البروفايل بالزي العسكري او الرتبة او الصفة الوظيفية والتصوير ونشر مقاطع الفيديو والصور في الثكنات العسكرية والدوائر الرسمية "مخالفة قانونية".

وقررت الوزارة منع المنتسبين، من "نشر الصور والتصريحات والرموز والعلاقات التي من شأنها توضيح ميول الناشر الى اتجاهات سياسية تؤثر على حيادية القوات الامنية وتوحي بتأثرها في العمل الوظيفي بجهات معينة دون غيرها".