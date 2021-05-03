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بالوثيقة.. الخفاجي يزيد من مناصب "الوكالة" في ذي قار بأمر جديد

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-03T11:48:23+0000
بالوثيقة.. الخفاجي يزيد من مناصب "الوكالة" في ذي قار بأمر جديد

شفق نيوز / أنهى محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، يوم الاثنين، تكليف مسؤولين محليين اثنين، وكلف اثنين آخرين خلفا لهما بـ"الوكالة"، بينما فتح باب الترشيح لشغل المنصبين بالأصالة.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أمرا للمحافظ الخفاجي، بـ"إنهاء تكيلف قائممقام قضاء سوق الشيوخ من مهام عمله وتكليف مدير بلدية سوق الشيوخ بإدارة أعمال القضاء وكالة".

وتضمنت الوثيقة أيضا، "إنهاء تكليف قائممقام الجبايش، وتكليف مدير بلدية الجبايش بإدارة أعمال القضاء وكالة، بالإضافة إلى فتح باب الترشيح لإشغال المناصب المشار إليها آنفا".

وكان محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، قد أصدر في (17 نيسان 2021) قرارا بسحب الصلاحيات من عدد من مسؤولي المحافظة.

وفي 25 نيسان الماضي، أصدر الخفاجي،أمرا مماثلا، بإعفاء مدير بلدية قضاء الدواية (قاسم لايذ بياد) من منصبه، وتعيين معاونه (علي عواد جابر) بديلا عنه بالوكالة، لحين اختيار الشخص المناسب للمنصب.

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