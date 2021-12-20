سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالوثيقة.. التعليم تزيد نسبة المقبولين من خريجي التعليم المهني الاوائل في القبول المركزي

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-20T16:33:31+0000
بالوثيقة.. التعليم تزيد نسبة المقبولين من خريجي التعليم المهني الاوائل في القبول المركزي

شفق نيوز/ وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاثنين، على زيادة نسبة المقبولين من خريجي التعليم المهني الاوائل في القبول المركزي.

وجاء في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، موقعة من مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ايهاب ناجي عباس وموجهة الى وزارة التربية / المديرية العامة للتعليم المهني، "اشارة الى كتابكم بالعدد 11 / 2 / 3 / 10400 في 30 / 11 / 2020، حصلت مصادقة وزير التعليم العالي على زيادة نسبة قبول الطلبة من خريجي الدراسة المهنية في الدراسة الصباحية القبول المركزي للجامعات الحكومية الى (15%) الأوائل بدلا من (10%) الأوائل للفروع (الصناعي والتجاري والحاسبات) وبنسبة (‎%‎ 20) الأوائل بدلا من (10%) الأوائل للفرعين الزراعي والفنون التطبيقية).

ودعا عباس وزارة التربية الى تزويده بـ"أسماء الطلبة الاضافية المرشحين ضمن نسبة القبول المذكورة أعلاه ومن خريجي الدور الأول وبالسرعة الممكنة".

related

التعليم تتخذ قرارا بشأن دوام "الدراسات العليا" والتربية تعلن آلية القبول في المعاهد العراقية

Date: 2020-10-26 20:13:26
التعليم تتخذ قرارا بشأن دوام "الدراسات العليا" والتربية تعلن آلية القبول في المعاهد العراقية

تربية الكرخ تصدر 3 توجيهات للمدارس تتعلق بكورونا ودوام المحاضرين

Date: 2021-12-07 14:43:13
تربية الكرخ تصدر 3 توجيهات للمدارس تتعلق بكورونا ودوام المحاضرين

التربية تعلن مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية و"الدور الثاني" للصف السادس الابتدائي

Date: 2021-09-05 12:36:19
التربية تعلن مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية و"الدور الثاني" للصف السادس الابتدائي

وزارة التربية تُصدر قرارات بشأن الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية

Date: 2020-05-29 16:28:41
وزارة التربية تُصدر قرارات بشأن الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية

التربية تحدد موعد إعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي وتطمئن الطلبة

Date: 2020-10-07 07:18:42
التربية تحدد موعد إعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي وتطمئن الطلبة

التربية تصدر توضيحاً بشأن حريق في كلية

Date: 2019-07-07 22:06:26
التربية تصدر توضيحاً بشأن حريق في كلية

وثيقة.. التربية العراقية تلغي نظام التعليم الإحيائي والتطبيقي

Date: 2021-11-10 13:19:20
وثيقة.. التربية العراقية تلغي نظام التعليم الإحيائي والتطبيقي

التربية تضع آلية عاجلة من سبع نقاط لبث الدروس الإلكترونية

Date: 2021-01-28 15:29:16
التربية تضع آلية عاجلة من سبع نقاط لبث الدروس الإلكترونية