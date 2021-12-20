بالوثيقة.. التعليم تزيد نسبة المقبولين من خريجي التعليم المهني الاوائل في القبول المركزي

شفق نيوز/ وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاثنين، على زيادة نسبة المقبولين من خريجي التعليم المهني الاوائل في القبول المركزي.

وجاء في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، موقعة من مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ايهاب ناجي عباس وموجهة الى وزارة التربية / المديرية العامة للتعليم المهني، "اشارة الى كتابكم بالعدد 11 / 2 / 3 / 10400 في 30 / 11 / 2020، حصلت مصادقة وزير التعليم العالي على زيادة نسبة قبول الطلبة من خريجي الدراسة المهنية في الدراسة الصباحية القبول المركزي للجامعات الحكومية الى (15%) الأوائل بدلا من (10%) الأوائل للفروع (الصناعي والتجاري والحاسبات) وبنسبة (‎%‎ 20) الأوائل بدلا من (10%) الأوائل للفرعين الزراعي والفنون التطبيقية).

ودعا عباس وزارة التربية الى تزويده بـ"أسماء الطلبة الاضافية المرشحين ضمن نسبة القبول المذكورة أعلاه ومن خريجي الدور الأول وبالسرعة الممكنة".