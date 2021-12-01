بالوثيقة.. التربية توقف التنسيب للهيئات التعليمية والتدريسية بين مديرياتها

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية، يوم الأربعاء، إيقاف التنسيب للهيئات التعليمية والتدريسية بين المديريات العامة للتربية.

جاء ذلك بحسب وثيقة وجهتها المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي الى مديريات تربيات المحافظة عدا اقليم كوردستان، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز.

وقالت المديرية إنه، "تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ولغرض استقرار الملاكات التعليمية والتدريسية في مدارسكم لضمان الاستمرارية والانسيابية في تقديم المواد العلمية لأبنائنا التلاميذ والطلبة تقرر ايقاف التنسيب للهيئات التعليمية والتدريسية بين المديريات العامة للتربية في الوقت الحاضر والنظر بالطلبات الحرجة فقط استنادا الى هامش الوزير المؤرخ في 24 / 11 / 2021، (موافق على أن تكون في جميع الحالات سواء الحرجة او غيرها مشروطة بموافقة المديرية العامة للتربية اصلا).