سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالوثيقة.. التربية توقف التنسيب للهيئات التعليمية والتدريسية بين مديرياتها

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-01T12:25:27+0000
بالوثيقة.. التربية توقف التنسيب للهيئات التعليمية والتدريسية بين مديرياتها

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية، يوم الأربعاء، إيقاف التنسيب للهيئات التعليمية والتدريسية بين المديريات العامة للتربية.

جاء ذلك بحسب وثيقة وجهتها المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي الى مديريات تربيات المحافظة عدا اقليم كوردستان، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز.

وقالت المديرية إنه، "تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ولغرض استقرار الملاكات التعليمية والتدريسية في مدارسكم لضمان الاستمرارية والانسيابية في تقديم المواد العلمية لأبنائنا التلاميذ والطلبة تقرر ايقاف التنسيب للهيئات التعليمية والتدريسية بين المديريات العامة للتربية في الوقت الحاضر والنظر بالطلبات الحرجة فقط استنادا الى هامش الوزير المؤرخ في 24 / 11 / 2021، (موافق على أن تكون في جميع الحالات سواء الحرجة او غيرها مشروطة بموافقة المديرية العامة للتربية اصلا).

related

سائرون تتهم متنفذين بالسيطرة على التربية وتحذر مهربي الاسئلة الامتحانية

Date: 2019-06-22 09:16:21
سائرون تتهم متنفذين بالسيطرة على التربية وتحذر مهربي الاسئلة الامتحانية

محافظ ديالى: وزارة التربية قامت بهدم 179 مدرسة ولم تشرع ببنائها منذ 10 سنوات

Date: 2021-03-12 18:21:26
محافظ ديالى: وزارة التربية قامت بهدم 179 مدرسة ولم تشرع ببنائها منذ 10 سنوات

التربية تعلن جدول الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين

Date: 2020-05-06 18:19:02
التربية تعلن جدول الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين

بسبب الحرارة وانقطاع الكهرباء.. التربية تقرر تأجيل امتحانات الثالث المتوسط

Date: 2021-07-02 09:42:36
بسبب الحرارة وانقطاع الكهرباء.. التربية تقرر تأجيل امتحانات الثالث المتوسط

تربية الأنبار تطلق الوجبة الأولى من رواتب المحاضرين

Date: 2021-09-16 15:24:29
تربية الأنبار تطلق الوجبة الأولى من رواتب المحاضرين

التربية تحدد موعدا جديداً لامتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية

Date: 2020-09-19 09:30:56
التربية تحدد موعدا جديداً لامتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية

الاعلان عن نتائج الدور الثاني للمرحلة الاعدادية للفرع الادبي

Date: 2019-09-14 14:29:51
الاعلان عن نتائج الدور الثاني للمرحلة الاعدادية للفرع الادبي

التربية توافق على فتح الاجازات الدراسية خارج العراق للعام الدراسي 2020-2021

Date: 2019-12-11 11:41:27
التربية توافق على فتح الاجازات الدراسية خارج العراق للعام الدراسي 2020-2021