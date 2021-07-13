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بالوثيقة.. اصدار أمر قبض بحق 13 متهما بحادثة الناصرية بينهم مدير عام الصحة المستقيل

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-13T12:57:53+0000
بالوثيقة.. اصدار أمر قبض بحق 13 متهما بحادثة الناصرية بينهم مدير عام الصحة المستقيل

شفق نيوز/ أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، أمر قبض بحق 13 شخصا متهما في حادثة فاجعة الناصرية يوم أمس.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في ذي قار أصدر أمر قبض بحق 13 متهما بحادثة فاجعة الناصرية يوم أمس بينهم مدير عام صحة ذي قار صدام صاحب الطويل".

وبين المصدر، أن "القرار صدر استنادا لإحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وأضاف، أن "القاضي المختص أوعز للجهات المختصة بإكمال الإجراءات التحقيقية في دوائرهم، بغية حسم الملف بأسرع وقت".

ولقي 45 شخصاً مصرعهم نتيجة الحريق الهائل الذي التهم مركزا لعزل مصابي فيروس كورونا بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار يوم الاثنين.

وعادة، تحتوي مراكز عزل مصابي فيروس كورونا على الكثير من اسطوانات الاوكسجين التي تحدث انفجارات هائلة حال وصول النيران إليها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع حادث حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والخاص بمعالجة مرضى فيروس كورونا جراء انفجار أسطوانة اكسجين.

ووفق وزارة الداخلية العراقية فإن الحادث خلف 82 قتيلاً و110 جريحاً، إلا أن مفوضية حقوق الإنسان (رسمية مرتبطة بالبرلمان) قالت إن الحريق خلف 130 قتيلاً.

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