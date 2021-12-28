بالوثائق.. 8 شكاوى هدر بـ190 مليار دينار لمشاريع مختلفة في الديوانية

شفق نيوز / قدم عضو مجلس النواب العراقي الجديد، عن حركة امتداد في محافظة الديوانية، محمد نوري، يوم الثلاثاء، 8 شكاوى لمحكمة تحقيق النزاهة في المحافظة.

وطبقا لوثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن نوري قدم "8 شكاوى لمحكمة تحقيق النزاهة في محكمة استئناف الديوانية، تتعلق بخروق أقدمت عليها دوائر حكومية في المحافظة"، مبينة أن "القيمة المالية للشكاوى المقدمة تتحاوز الـ190 مليار دينار عراقي".

وأظهرت الوثائق، أن " الشكاوى تتعلق بخروق لمديرية تربية الديوانية وصحتها والتأخير في إنجاز مجمع سكني، وملعب رياضي، ومجسر الجمهورية".