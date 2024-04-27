بالوثائق.. مؤذن جامع في نينوى منتمٍ لداعش يتقاضى راتباً حكومياً لخمس سنوات

شفق نيوز/ كشفت وثائق رسمية تحمل عنوان "لجنة تحقيقة" وتتبع ديوان الوقف السني، عن توصل اللجنة لحالة فساد مالي في الوقف السني في نينوى.

حيث تبين الوثائق التابعة للجنة التحقيقية، والتي وردت لوكالة شفق نيوز، أن أحد موظفيها وهو مؤذن وخادم جامع القدير في أيسر الموصل، كان قد ألقي القبض عليه في مايو/ أيار 2017 وحكم عليه بالسجن المؤبد بسبب انتمائه لتنظيم داعش.

بيد ان وثيقة كشفت ومن خلال التحقيق أن المتهم استمر باستلام رواتبه لمدة خمس سنوات وحتى مايو/ أيار 2022.

وأشّرت الوثيقة تقصيرا إداريا في عمل المديرية في تلك الفترة، حيث لم يتوقف راتب الموظف المحكوم عليه إلا بعد صدور قرار فصله نتيجة استمراره بالغياب عن الدوام، وهو ما يضع كثيرا من علامات الاستفهام حول دور المديرية لمدة خمس سنوات.

كما أشارت الوثيقة الى وجود تقصير في عمل شعبة تفتيش الأوقاف في حينها حيث لم تتم أي إجراءات استلام وتسليم في جامع القدير، وكانت المخاطبات تتم عبر تطبيق المسنجر فقط.