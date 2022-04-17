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بالوثائق.. القضاء يلغي انتخابات الغرف التجارية العراقية للعام الحالي

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-17T12:02:03+0000
بالوثائق.. القضاء يلغي انتخابات الغرف التجارية العراقية للعام الحالي

شفق نيوز/ قررت محكمة بداءة الكرادة في العاصمة بغداد، اليوم الاحد، الغاء انتخابات الغرف التجارية العراقية للعام الحالي 2022.

وبحسب وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد نص قرار المحكمة على حل مجالس الغرف واعادة انتخاب مجالس ادارة الغرف التجارية للدورة الحالية التي جرت عام 2018، والتي من المفترض أن تنتهي في تشرين الثاني 2022، وفق القرار.

وفي 15 شباط الماضي، انتخبت الهيئة الادارية لاتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري رئيسا جديدا لها.

وذكر بيان للهيئة صدر حينها، أن انتخابات الهيئة الادارية لاتحاد الغرف التجارية العراقية جرت وفق الجلسة 1/13 والتي عقدت في أربيل على قاعة اتحاد الغرف التجارية في أربيل لانتخاب رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية والنائب الأول والنائب الثاني للاتحاد، موضحاً أنه تم الترشيح لمنصب الرئيس كل من عبدالرزاق الزهيري رئيس غرفة تجارة الناصرية، وفراس الحمداني رئيس غرفة تجارة بغداد.

وأوضح البيان حينها أيضاً، أن عبدالرزاق الزهيري فاز بمنصب الرئيس، ودارا جليل الخياط بمنصب النائب الاول رئيس غرفة تجارة اربيل، و فلاح البيضاني رئيس غرفة تجارة البصرة بمنصب النائب الثاني.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه وثائق رسمية صادرة عن مجلس القضاءالاعلى في  العراق تتضمن نص القرار .

 

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