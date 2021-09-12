بالوثائق.. استقالات جماعية لأساتذة جامعة ذي قار احتجاجاً على "تصرفات إدارية"

شفق نيوز/ قدم عدد من أستاذة جامعة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، استقالات جماعية من مناصبهم داخل الجامعة، احتجاجاً على تصرفات الإدارة معهم.

وبحسب وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن "12 استاذاً من أصحاب المناصب داخل الجامعة قدموا استقالات جماعية من المناصب التي يتولون إدارتها بسبب التكليف القسري والعمل التطوعي الاجباري دون منحهم استحقاقاتهم المقررة قانوناً".

ويتهم اساتذة جامعة ذي قار، رئاسة الجامعة بمنعهم الظهور عبر وسائل الاعلام وعرض مطالبهم، مشيرين إلى أن ابرز تلك المطالب "صرف مستحقات الشهادة والترفيعات والمحاضرات".