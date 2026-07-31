بالمياه والسباحة.. الزوار الإيرانيون يواجهون حرارة الصيف في طريقهم إلى كربلاء (صور)

شفق نيوز- النجف

يواصل آلاف الزوار الإيرانيين مسيرهم سيراً على الأقدام للمشاركة في زيارة أربعينية الإمام الحسين، عابرين طريق العلماء الرابط بين مدينتي الكوفة والكفل على الحدود الإدارية بين محافظتي النجف وبابل، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، مشاهد للزائرين وهم يلجؤون إلى تبريد أجسادهم بالمياه، فيما استراح آخرون في المجاري المائية المنتشرة على جانبي الطريق، قبل استئناف رحلتهم عبر الأرياف والحقول الزراعية باتجاه كربلاء.

هذا وأعلن المقر المسيطر لزيارة أربعينية الإمام الحسين في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، يوم أمس الخميس، أن الإحصائية المحدثة أظهرت وصول عدد الزائرين الوافدين إلى العراق منذ الأول من شهر محرم ولغاية ليلة أمس إلى 2,887,305 زائرين في ظل استمرار التوافد لإحياء مراسم الزيارة في مدينة كربلاء.

يذكر أن خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، تحديد مسار خاص بسيارات "الصالون" لزوار الأربعينية القادمين من بغداد باتجاه محافظة كربلاء، مؤكدة أنه لغرض ​لتخفيف الزخم خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين، وإنجاح عملية التفويج العكسي، تم تحويل مسار عجلات "الصالون" القادمة من العاصمة بغداد باتجاه طريق الجمالية - الحر، والسماح لعجلات النقل الباصات بالدخول إلى مركز مدينة كربلاء.

ومنذ أيام عدة بدأ مسيرات التوجه نحو كربلاء من مختلف المحافظات العراقية لإحياء الذكرى السنوية للزيارة الأربعينية التي تصادف يوم الاثنين المقبل.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).