بالموصل .. اعتقال التيكتوكر "خالد النعيمي" ونجله "حمزة حباتي" بسبب المحتوى الهابط

شفق نيوز/ أفاد مصدر في جهاز الأمن الوطني، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على التيكتوكر "خالد النعيمي" ونجله "حمزة حباتي" في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بسبب المحتوى الهابط.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه وبتوجيه من مجلس القضاء الأعلى و الأمن الوطني العراقي أُعتقل ظهر اليوم الجمعة "اليوتيوبر" خالد النعيمي ونجله حمزة من منزلهما في منطقة النبي شيت في مدينة الموصل ضمن الحملة التي تشنها السلطات على صناعي المحتوى الهابط.

وكان مصدر مطلع قد أخبر وكالة شفق نيوز، مساء امس أن محكمة استئناف ميسان الاتحادية، أصدرت 5 مذكرات قبض بحق 5 اشخاص بتهمة نشر المحتوى الهابط والمسيء وفقا لأحكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وخلال شهر شباط/فبراير الجاري، شنت وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالسجن بحق "حسن صجمة، وام فهد، وعسل حسام، وسعلوسة"، وغيرهم.