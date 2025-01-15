بالمرتبة 111.. العراق من بين أكثر دول العالم توتراً

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة 111 في تصنيف أكثر دول العالم توترا لعام 2025، حسب مجلة ceoworld الامريكية.

وسلط تقرير للمجلة الأمريكية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، الضوء على البلدان التي تحقق أداءً جيدًا من حيث الرفاهية المالية والعقلية وتلك التي تحتاج إلى تحسينات، كما حللت 197 دولة ومنطقة عبر أربع فئات: الإجهاد المرتبط بالعمل، والإجهاد المرتبط بالمال، والإجهاد الاجتماعي والأسري، والإجهاد المرتبط بالصحة والسلامة.

وأضافت المجلة، أن العراق جاء بالمرتبة 111 من أصل 197 دولة مدرجة بالجدول، حيث حصل العراق على 54.39 نقطة من أصل 100.

وأوضحت أن "العراق حصل على 68 نقطة بالنسبة لضغوط العمل وعلى 57 بالنسبة للضغوط المالية و46 بالنسبة للضغط الاجتماعي والعائلي، و48 بالنسبة للصحة والسلامة".

عالمياً، تحتل موناكو المرتبة الأولى بين الدول الأقل توترًا في العالم بحلول عام 2025، حيث حصلت على درجة رائعة بلغت 87.33 نقطة تليها ليشتنشتاين بحصولها على 87.14 نقطة، ثم لوكسمبورغ 96.67 نقطة، وسويسرا 96.25 نقطة، وأيرلندا 95.99 نقطة، فيما تذيلت القائمة بوروندي بحصولها على 26 نقطة وجنوب السودان لحصولها على 27 نقطة.

عربياً، حصلت قطر على المركز الأول 84 نقطة، تليها الامارات 80 نقطة، ثم السعودية 77 نقطة، والكويت 76 نقطة، والبحرين 75 نقطة، وعمان 71 نقطة، وليبيا 55 نقطة، ومن ثم العراق والجزائر بحصولهما على 53 نقطة، فيما تذيلت سوريا قائمة الدول العربية بحصولها على 27 نقطة.