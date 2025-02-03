باللهجة العراقية.. سفير اليابان: متحمس لزيارة المتنبي والقشلة في بغداد (فيديو)

شفق نيوز/ ظهر السفير الياباني الجديد لدى بغداد أكيرا إندو، يوم الاثنين، بفيديو وهو يعرف نفسه عبر التحدث باللهجة العراقية.

وقال إندو، في الفيديو الذي ورد لوكالة شفق نيوز، إن لهجته العراقية ضعيفة وهو سيعمل على تحسينها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن زيارته للعراق حالياً هي الخامسة.

وعبر إندو، عن حماسه للتجول في العراق وزيارة شارع المتنبي والقشلة في العاصمة بغداد، مطالباً العراقيين بـ "تقديم المقترحات له بشأن الأمكان السياحية والثقافية التي يمكن زيارتها".

هذا وتسلّم وزير الخارجية، فؤاد حسين، (الأربعاء 11 كانون الأول/ ديسمبر 2024)، نسخة من أوراق اعتماد السفير الياباني الجديد لدى العراق، أكيرا إندو، وذلك في مقر وزارة الخارجية.