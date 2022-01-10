بالفيديو.. صدامات وإصابة محتجين بتجدد التظاهرات أمام شركة نفط الشمال

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من خريجي كليات الهندسة، يوم الإثنين، أمام مقر شركة نفط الشمال في مدينة كركوك للمطالبة بوظائف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن تظاهرات المهندسين انطلقت من جديد أمام بوابة شركة نفط الشمال في كركوك وسط انتشار قوات مكافحة الشغب.

واشار الى تدخل قوات لواء 61 لمنع تكرار عملية اغلاق البوابة ومنع الموظفين من الخروج تعبيرا عن غضب المهندسين الذين يتظاهرون منذ 2019.

واكد مراسلنا وقوع اعمال عنف وصدامات ادت الى نقل بعض المتظاهرين الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأظهر مقطع مصور استخدام قوات الأمن لخراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين عن بوابة الشركة.