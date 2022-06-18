بالفيديو.. حريق يلتهم حقل دواجن في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الدفاع المدني يوم السبت، باندلاع حريق نشب في حقل دواجن فارغ خال من الدجاج في أطراف ناحية كنعان شرق بعقوبة.

وقال مصدر في الدفاع المدني بديالى لوكالة شفق نيوز؛ أن فرق الدفاع المدني أخمدت حريقا التهم حقلا لتربية في قرية (خميس) في أطراف ناحية كنعان ١٨ كم شرق بعقوبة.

وأضاف أن الحريق تسبب بخسائر مادية وتلف معدات دواجن إضافة إلى موت عجل كان موجودا داخل الحقل التهمته النيران دون أي خسائر أو اصابات بشرية.

وأكد أن التحقيقات بأسباب الحادث مستمرة من قبل الجهات المختصة مستبعدا أن يكون الحريق حادث مفتعل.