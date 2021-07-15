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بالفيديو.. اندلاع حريق في حقل نفطي عملاق جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-15T16:00:49+0000
بالفيديو.. اندلاع حريق في حقل نفطي عملاق جنوبي العراق

شفق نيوز / اندلع حريق كبير، يوم الخميس، داخل حقل نفطي عملاق بمحافظة البصرة جنوبي العراق.

وأظهر مقطع فيديو، ورد لوكالة شفق نيوز، "احتراقا حصل داخل المحطة السابعة النفطية التابعة لحقل غرب القرنة 1".

وأبلغ مصدر من المحطة وكالة شفق نيوز، أن "الحريق نشب في سقيفة تحتوي على بوسترات ضخ النفط الرئيسية (مكائن كهربائية)".

وأضاف المصدر، أن "الحريق كان بسبب تسرب للغاز وارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن وجود أعمال صيانة داخل السقيفة التي احترقت من قبل شركة مقاولات ثانوية".

ويعد غرب القرنة 1 أحد الحقول العملاقة في العراق، ويبلغ انتاجه نحو 400 ألف برميل يوميا.

 

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