بالفيديو.. "الهريسة والقيمة" تشل حركة السير وسط كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، بأن زحاماً مرورياً غير اعتيادي تسبب بشلل شبه كامل لحركة السير في عدد من الشوارع الرئيسية وسط المدينة، نتيجة تجمع أعداد كبيرة من المواطنين قرب أحد المطاعم في شارع بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن صاحب المطعم بادر إلى توزيع وجبات مجانية من الهريسة والقيمة على المواطنين، الأمر الذي استقطب أعداداً كبيرة من الأهالي والمتوافدين إلى المنطقة.

وأضاف أن الإقبال الكثيف على موقع التوزيع أدى إلى اختناقات مرورية واسعة، تسببت بشلل شبه تام لحركة المركبات في شارع بغداد، وامتد تأثيرها إلى شارع القدس وشارع تسعين وعدد من الطرق المتفرعة المحيطة بالموقع.

وأشار المصدر إلى أن توقف المركبات على جانبي الطرق وتجمع المواطنين بالقرب من مكان التوزيع فاقم من الأزمة المرورية، فيما اضطر العديد من السائقين إلى سلوك طرق بديلة لتجنب الازدحام.

ولفت إلى أن الزحام استمر لساعات وسط محاولات لتنظيم حركة السير، مبيناً أن المبادرة الإنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً من المواطنين، إلا أن حجم الإقبال الكبير عليها تسبب بارتباك مروري ملحوظ في أحد أكثر شوارع كركوك حيوية واكتظاظاً.

واعتاد المسلمون الشيعة في العراق على إقامة مآدب الطعام والولائم ووضع القدور الكبيرة في الشوارع خلال أيام شهر محرم - في ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته ورفاقه في واقعة الطف - كما تشترك بعض المطاعم والعائلات في طبخ أنواع معينة من الطعام خاصة "التمن والقيمة" و"الهريسة"، التي تشهد إقبالاً كثيفاً عليها من قبل الفقراء والأغنياء على حد سواء، للتبرك والدعاء واستذكار الإمام الحسين وأهل بيته.