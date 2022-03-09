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بالفيديو.. اعتداء ذوي متوفى على مستشفى في نينوى

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-09T08:49:06+0000
بالفيديو.. اعتداء ذوي متوفى على مستشفى في نينوى

شفق نيوز / أظهر مقطع فيديو، يوم الأربعاء، حجم الضرر الذي تعرض له مستشفى ابن سينا في مدينة الموصل، جراء اعتداء ذوي متوفى على المبنى وتكسير زجاج وأثاث المستشفى.

وذكر مدير صحة نينوى، فلاح الطائي، لوكالة شفق نيوز، أن "ذوي متوفى في العناية قاموا بتكسير جميع أبواب العناية المركزة في مسشتفى ابن سينا وقاموا بتكسير بعض الأثاث، وذلك بعد وفاة المصاب الذي أحضروه وكان فاقداً للوعي ولديه نزف دماغي حاد وحالته حرجة".

وأضاف الطائي، أن "لولا تدخل أمن المستشفى، لقام ذوو المتوفى، بتكسير حتى الأجهزة الطبية"، مشيراً إلى أن "هذه ليست المرة الأولى الذي تعاني فيه الكوادر الطبية والأملاك العامة من الاعتداءات".

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