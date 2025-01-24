بالعراق .. 8 آلاف براءة اختراع لغاية العام 2024

شفق نيوز/ ذكر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، يوم الجمعة، ان العراق يسجل سنويًا عددًا متزايدًا من براءات الاختراع، مما يعكس تنامي النشاط العلمي والبحثي في البلاد.

ونقل المركز في تقرير له عن الغراوي قوله، إنه وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط، تم تسجيل 550 براءة اختراع في عام 2021، و750 براءة في عام 2022، وأكثر من 800 براءة اختراع في عام 2023،￼ وفي عام 2024، تم تسجيل 800 براءة اختراع . ￼

واضاف انه ومنذ منح أول براءة اختراع عراقية في عام 1970، بلغ إجمالي عدد براءات الاختراع المسجلة لغاية عام أكثر من 8,000 براءة اختراع تتنوع في مجالات متعددة، تشمل الزراعة، الصناعة، النفط، والطب.

وتابع الغراوي القول: انه ووفقًا لتقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لعام 2021، بلغ إجمالي عدد براءات الاختراع السارية على مستوى العالم حوالي 15.9 مليون براءة اختراع في عام 2020، مما يمثل زيادة بنسبة 5.9% مقارنة بالعام السابق. ￼

ووفقا لتقرير المركز، فإنه من حيث توزيع براءات الاختراع الممنوحة في عام 2022، تصدرت الصين القائمة بمنح 607,758 براءة اختراع، ما يمثل 37.8% من الإجمالي العالمي. تلتها الولايات المتحدة بـ286,205 براءة اختراع (17.8%)، ثم اليابان بـ256,890 براءة اختراع (16.0%)، وكوريا الجنوبية بـ156,972 براءة اختراع (9.8%)، وألمانيا بـ69,672 براءة اختراع (4.3%). ￼

وفي عام 2023، شهد عدد طلبات براءات الاختراع العالمية انخفاضًا بنسبة 1.8%، حيث تم تقديم 272,600 طلب، وهو التراجع الأول منذ 14 عامًا. ￼

واشار التقرير الى ان ابرز براءات الاختراع المسجلة في العراق

1. مجال الطاقة والبيئة:

• تقنية لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية: براءة اختراع قدمها فريق من الباحثين العراقيين لتوفير حلول مستدامة لمشكلة شح المياه في المناطق النائية.

• فلتر مبتكر لتنقية الهواء من التلوث الصناعي: جهاز يهدف للحد من انبعاث الغازات السامة من المصانع وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.

2. مجال الطب والصحة:

• لقاح ضد بعض الأمراض المزمنة المرتبطة بالكبد: ابتكار طبي حديث يعتمد على تقنية مطورة من قبل فريق بحثي من جامعة بغداد.

• جهاز طبي ذكي لتشخيص أمراض القلب المبكر: يتميز بقدرته على تحليل الإشارات الحيوية بسرعة ودقة عالية، مما يساعد في التدخل الطبي المبكر.

3. مجال الزراعة:

• تقنية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية باستخدام مواد عضوية طبيعية: براءة اختراع تسهم في تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية بطرق صديقة للبيئة.

• نظام ري ذكي يعمل بالطاقة الشمسية: يساعد في توفير المياه وزيادة كفاءة الري، خاصة في المناطق التي تعاني من الجفاف.

4. مجال التكنولوجيا والصناعة:

• روبوت عراقي لتنظيف خزانات النفط: تم تصميم هذا الروبوت لتقليل المخاطر المرتبطة بتنظيف خزانات النفط، وتحسين كفاءة العمل في الصناعة النفطية.

• برنامج برمجي لتأمين الشبكات الإلكترونية ضد الهجمات السيبرانية: نظام متقدم تم تطويره محلياً لتعزيز الأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية والخاصة.

5. مجال البناء والهندسة:

• خرسانة مستدامة باستخدام مواد معاد تدويرها: براءة اختراع تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة البناء، مع تحسين كفاءة المواد.

• تقنية عزل حراري مبتكرة للمباني: تساعد في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الكفاءة الحرارية في الأبنية الحديثة.

ودعا الغراوي الحكومة الى تحويل براءات الاختراع إلى مشاريع تخدم الدولة في كافة المجالات وحماية الابتكار والمبدعين وتخصيص جائزة وطنية مع وسام الدولة لأفضل براءة اختراع وتقديم الدعم لتسجيل براءات الاختراع على الدولي .