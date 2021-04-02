بالصور.. 15 فرقة تقتحم حريقاً وتنجح بإخماده وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني بأن 15 من فرقها تمكنت، الجمعة، من اخماد حريق اندلع في مخزن وسط العاصمة بغداد.

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بمشاركة 15 فرقة اطفاء، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن مخصص لكماليات السيارات في بناية مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة الباب الشرقي قرب ساحة التحرير وسط بغداد".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني اضطرت الى كسر الاقفال واقتحام المبنى وصولاً الى قلب النار بهدف السيطرة واخماد الحريق ومنع امتداد السنتها الى المخازن التجارية المجاورة وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني سلمت الموقع الى الجهات الامنية بعد إنهاء الحادث واخماد النيران، كما طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.