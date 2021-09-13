بالصور.. نعمة المطر في طريقها لتتحول الى نقمة على الأنباريين

شفق نيوز/ تعاني مناطق متفرقة من محافظة الانبار، من تردي واضح في الخدمات المقدمة للسكان، وخاصة خدمات الماء والكهرباء والخدمات البلدية، التي اصبحت تهدد بتحول الشوارع الى "مستنقعات" في حال هطول الامطار بكثرة، خلال فصل الشتاء القادم.

وتساءل المواطن احمد عبد ( 31 سنة ) قائلاً "اسألكم بالله درجة الحرارة الان 50، وهذا حال حي جبيل بقضاء الفلوجة شرقي الانبار، غارق بالمياه الاسنة، فلما الاهتمام بالشوارع العامة والمناطق التي يسكنها المسؤولون؟".

وأضاف في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "نعمة المطر تحولت الى نقمة بالنسبة الينا، وهذا بسبب تعرض شوارعنا الى الغرق، وتحولها الى مستنقعات لا ترضى حتى الحيوانات السكن فيها".

واما في حي الشهداء بقضاء الحبانية شرقي الانبار، فقد وصف المواطن محسن علي ( 27 سنة ) واقع الحي بالمرير مستخدما المصطلح العامي "بهذلة".

وقال لوكالة شفق نيوز، إن "سكان هذه المنطقة تبهذلت، ولا يمكننا الخروج من المنزل في فصل الشتاء الا بشق الانفس، وذلك كون الشوارع تفيض بالوحل ومياه الصرف الصحي تفيض في الشوارع، ومن لا يملك سيارة، فحاله اسوأ بكثير من غيره، كون حتى عجلات التكسي لا تصل الى هنا اوقات المطر".

وأضاف، أن "اهتمام الحكومة المحلية بالشوارع الرئيسية والمولات والحدائق العامة، يطرح الكثير من التساؤلات، واهمها هو ما الفائدة من مول لا يمكنني الوصول اليه في الشتاء، الا وانا غارق بالوحل".

واما في منطقة الاسكان بقضاء الرمادي فناشد المواطن يوسف خضير ( 19 سنة ) قائلا "عمي نناشدكم بحق اسماء الله الحسنى وبحق الكعبة، ان تنقذونا، فنحن نعيش مأساة لا يعلم بها بس الله سبحانه، ففي فصل الصيف كأننا نعيش ببريطانيا من شدة الضباب لكن ضباب التراب، والذي ملأنا واطفالنا بالأمراض".

وأشار لشفق نيوز، إلى أن "المنطقة لا توجد فيها خدمات مجاري ولا تبليط للشوارع، وتعاني من سوء في تجهيز الطاقة الكهربائية، ولم تتلق اي دعم من الحكومة المحلية، ولم تشملها شيء مما يسمى بحملة الاعمار حتى".

وأضاف أن "مطلب جميع اهالي المنطقة، هو العمل على تأهيل الشوارع بما يأمن راحة المواطن، فالأتربة والمياه الاسنة تحاصرنا من كل جانب".

من جهته، قال مدير بلديات الانبار، عماد الدليمي، إنه "تم خلال هذا العام، العمل للسيطرة على خطر الامطار والفيضانات والسيول، ونحن على استعداد لتفادي هذه المخاطر بنسبة 80 بالمئة، فالمناطق الغربية من المحافظة ذات تضاريس جبلية، وتم تأهيل كافة الجسور والبوابات التي تصرف مياه الامطار على نهر الفرات".

وتابع الدليمي، خلال حديث له مع وكالة "شفق نيوز"، أن "اقضية الفلوجة والكرمة والحبانية وغيرها، فقد تم خلال العامين الماضيين، العمل على انشاء محطات مجاري رفع فيها"، مبيناً، أن "هناك مشكلة واحدة تواجهنا في حي الشهداء وجبيل جنوبي المدينة، والكوادر البلدية تواصل العمل على حلها قبل بدء موسم الامطار".

وكشف الدليمي، بأن "هناك خطة اعمار ستنفذ مطلع عام 2022، وستشمل كافة الاقضية والنواحي، وخاصة المناطق الغربية من المحافظة، حيث ستنفذ بها مشاريع استراتيجية وخدمية كبرى".