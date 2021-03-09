بالصور.. مشاهد مميزة من زيارة الإمام الكاظم في بغداد

شفق نيوز/ يتوافد آلاف العراقيين من بغداد وخارجها على مدينة الكاظمية شمالي بغداد لتأدية زيارة دينية للمسلمين الشيعة بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الكاظم.

وكان الزوار يتوافدون أيضاً من بقية أنحاء العالم في السنوات السابقة، إلا أن القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا حال دون ذلك هذا العام.

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة).

ومن المنتظر أن تبلغ أعداد الوافدين على الكاظمية ذروتها، غداً الأربعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات مشتركة من الجيش والشرطة.

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.

وكان انفجار قنبلة يدوية قد أثار الذعر بين الزائرين على جسر الائمة مساء الاثنين، وتسبب بمقتل امرأة وإصابة ثمانية أشخاص آخرين.

إلا أن السلطات الأمنية في البلاد طمأنت الزائرين بأن الوضع تحت السيطرة.

وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت المناسبات الشيعية هجمات أغلبها انتحارية أوقعت قتلى وجرحى بالمئات، وغالبا ما تلقي السلطات باللوم في تلك الهجمات على تنظيمي القاعدة وداعش.

وتراجعت وتيرة تلك الهجمات بصورة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة في أعقاب هزيمة داعش بالعراق عام 2017.