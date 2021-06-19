بالصور.. محتجون غاضبون يلقون بالنفايات داخل بلدية الناصرية

شفق نيوز/ أقدم محتجون غاضبون من تردي الخدمات العامة في محافظة ذي قار، مساء يوم السبت، على رمي النفايات داخل مديرية بلدية الناصرية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن محتجين غاضبين من سوء الخدمات المقدمة من قبل بلدية الناصرية قاموا برمي النفايات داخل الدائرة، مهددين بتصعيد الموقف تجاه الإدارة ما لم تحسن وضعها مع المواطن.

وفي قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار، جدد العشرات تظاهرتهم للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية في القضاء.

وتابع مراسلنا، أن المتظاهرين في الإصلاح أغلقوا مجددا الدوائر الحكومية في القضاء، فيما أضرموا النيران بإطارات السيارات في الشوارع والجسور الرئيسية لغرض الضغط على السلطات لتنفيذ مطالبهم.