بالصور.. محتجون غاضبون يغلقون المشافي الاهلية في ذي قار

شفق نيوز/ اقدم العشرات من المحتجين في محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، على إغلاق المشافي الاهلية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وذلك بعد ساعات قليلة من حريق التهم العشرات داخل مركز للعزل خاص بمرضى فيروس كورونا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المحتجين الغاضبين اتهموا تلك المشافي بأنها "من أذرع الفساد وعدم تقدم خدمة صحية مناسبة في المحافظة".

وبين أن "المحتجين أغلقوا مشافي الأزهر والأمل والرحمن، حتى الآن"، لافتا إلى أنه "تم أيضا إغلاق عيادة مدير عام صحة ذي قار صدام صاحب الطويل".

وقرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إحالة مدير عام صحة ذي قار إلى التحقيق بعد حجزه وعدد من المسؤولين المحليين.

وعادة، تحتوي مراكز عزل مصابي فيروس كورونا على الكثير من اسطوانات الاوكسجين التي تحدث انفجارات هائلة حال وصول النيران إليها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع حادث حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والخاص بمعالجة مرضى فيروس كورونا جراء انفجار أسطوانة اكسجين.

ووفق وزارة الداخلية العراقية فإن الحادث خلف 82 قتيلاً و110 جريحاً، إلا أن مفوضية حقوق الإنسان (رسمية مرتبطة بالبرلمان) قالت إن الحريق خلف 130 قتيلاً.