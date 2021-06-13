بالصور.. متظاهرون غاضبون يقطعون طريق "ذي قار-ميسان"

شفق نيوز / أقدم متظاهرون غاضبون شرقي محافظة ذي قار، مساء الأحد، على قطع طريق رئيسي يربط الناصرية بمحافظة ميسان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من المتظاهرين في قضاء الاصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، قطعوا الجسر الوحيد في القضاء بالاطارات المحترقة، فضلا عن طريق (الإصلاح _ سيد دخيل) وطريق (ذي قار _ ميسان).

وطالب المتظاهرون، بحسب مراسل الوكالة هناك، بـ"تنفيذ الخدمات وإقالة القائممقام والمدراء الفاسدين في القضاء".

وتشهد محافظة ذي قار، منذ أشهر عدة، تظاهرات بين يوم وآخر، احتجاجاً على تردي الخدمات في مختلف القطاعات، إلى جانب المطالبة بتغيير الحكومة المحلية ومسؤولين محليين لبعض الأقضية والنواحي.