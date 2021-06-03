بالصور.. ماراثون للجري في بغداد

شفق نيوز/ انطلق عصر يوم الخميس في بغداد ماراثون للجري برعاية وزارة الرياضة والشباب بمشاركة عشرات العدائين.

وكان مضمار المجمع الرياضي هو الحاضن للسباق انطلاقا من مقر وزارة الشباب والرياضة وبمسافة خمسة كيلومترات.

وشارك في الماراثون فئات عمرية مختلفة من كلا الجنسين. وأقيمت الفعالية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية.

وقال موفق عبد الوهاب مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة لوكالة شفق نيوز ان الوزارة نظمت الفعالية بالتنسيق مع الاتحاد العراقي المركزي للدراجات بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية.

يذكر ان اليوم العالمي للدراجات الهوائية هو يوم 3 حزيران-يونيو اذ اعتمدت الأمم المتحدة القرار 272/72 في 12 أبريل 2018 باعتبار 3 يونيو من كل عام يومًا رسميًا عالمياً للأمم المتحدة للتوعية حول الفوائد الاجتماعية المتعددة لاستخدام الدراجة لأغراض النقل والترفيه اضافة الى الرياضة، اعترافا بمزايا الدراجات الهوائية وتعدد استخداماتها، كونها وسيلة نقل مستدامة بسيطة وميسورة ونظيفة ومناسبة للبيئة، ولها تأثير إيجابي على المناخ.