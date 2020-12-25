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بالصور.. كورونا يضيق على طقوس قداس عيد الميلاد في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-25T08:48:15+0000
بالصور.. كورونا يضيق على طقوس قداس عيد الميلاد في بغداد

شفق نيوز/ أقام مسيحيون في العاصمة بغداد، يوم الجمعة، قداساً محدود الحضور، بمناسبة أعياد الميلاد، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية من وباء كورونا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عدداً محدوداً من المسيحيين أحيوا في كنيسة مارإيليا الكلدانية في بغداد، مراسم أعياد الميلاد، ضمن إجراءات وقائية مشددة من وباء كورونا، خاصة مع ظهور سلالة جديدة للفيروس.

ومساء أمس الخميس، أقيمت مراسم قداس عيد الميلاد في كنائس محافظتي دهوك وكركوك.

وجرت الطقوس الدينية في الكنائس وسط إجراءات مشددة بشأن الوقاية من فيروس كورونا من ضمنها مراعاة التباعد بين المشاركين.

وأقيمت القداديس في ست كنائس بمدينة كركوك.

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