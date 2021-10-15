بالصور.. كربلاء تنظم معرضاً فنياً بمشاركة نسوية

شفق نيوز/ افتتحت محافظة كربلاء، يوم الجمعة، المعرض السنوي للفنون التشكيلية وسط مشاركة نسوية.

وقال رئيس جمعية الفنانين في محافظة كربلاء محمد حاتم إسماعيل لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المعرض سنوي شامل لجميع فناني كربلاء ويضم حوالي 75 عملا فنيا ما بين الرسم والنحت والسيراميك".

واضاف، أن "عدد الفنانين المشاركين هم 42 فنانا من بينهم سبع فنانات كربلائيا، مشيرا الى أن "هذا العمل جاء نتيجة تضافر الجهود وبث الجمال داخل مدينة كربلاء".

وحضر الافتتاح امين سر الفنانين التشكيلين العراقي قاسم حمزة وأعضاء الهيئة الإدارية.

وقالت الفنانة التشكيلية المشاركة في المعرض الاء الغزالي لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض كان مميز جداً خاصة ان هناك حضورا واضحا للفنانان التشكيليات في المحافظة"، مبينة أن "حضورهم مختلف عن سابق السنوات الماضية الذي كان قليل جداً".

وأوضحت الغزالي أن "الرسومات التي ركزت عليها هي رسم الفن المعاصر مابعد الحداثة واستخدمت الرمزيات كخط أو لون هكذا كانت رسماتي".

زائرون إلى المعرض عبروا عن ارتياحهم لهكذا معارض، حيث قال المواطن محمود لوكالة شفق نيوز، "جميل أن نرى من يهتم بالفن ويشجع الفنانين في المحافظة".

ودعا الى "الاهتمام بالمواهب الفنية لرسم آفاق جديدة في مجالهم الفني".