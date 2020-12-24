بالصور.. قداس عيد الميلاد في دهوك وكركوك

شفق نيوز/ اقيم مساء الخميس مراسم قداس عيد الميلاد في كنائس محافظتي دهوك وكركوك.

وجرت الطقوس الدينية في الكنائس وسط إجراءات مشددة بشأن الوقاية من فيروس كورونا من ضمنها مراعاة التباعد بين المشاركين.

وأقيمت القداديس في ست كنائس بمدينة كركوك.

وقال المطران يوسف توما رئيس اساقفة كركوك والسليمانية لوكالة شفق نيوز إن هجرة المسيحيين توقفت هذا العام إلى خارج البلاد.

وأضاف توما أن المشاركين في قداس عيد الميلاد عبروا عن أمنياتهم بإحلال الصحة والسلام في العراق، مشددا على ضرورة التزام الجميع بإجراءات الوقاية من كورونا.

من جانبه، قال رئيس الجمهورية برهم صالح خلال قداس عيد الميلاد في كنيسة مار يوسف ببغداد، "نستبشر خيرا بقدوم قداسة البابا فرنسيس الى العراق في العام المقبل، ونقول باسم المسلميين والمسيحيين والايزيديين والصابئة وباقي مكونات الوطن، اهلا بكم في عراق اور موطن النبي إبراهيم، عراق الحضارة والتاريخ ومهد الأديان والانبياء".

وأضاف، أن "المسيحيين اهل وملح هذا الوطن، وقد عانوا طيلة السنوات الماضية اسوة بأخوتهم من باقي المكونات من التطرف والارهاب، واضطروا الى مغادرة ديارهم بسبب القتل والتهجير على يد الإرهابيين. يجب العمل الجاد على تأمين عودتهم الى بلدهم الاصل".

وتابع صالح، "نستقبل العام الجديد وامامنا تحديات عدة، نحتاج فيها لوقفة جادة وشجاعة تؤسس لحكم رشيد عادل يضمن الحياة الحرة الكريمة للمواطن، وترسخ الدولة المقتدرة ذات السيادة، وتكافح بلا تهاون التطرف والفساد، فهما الوجه الحقيقي للإرهاب".