بالصور.. عودة الأطفال الرعاة بعد يوم طويل مكتسين بـ"لون غروب الشمس"

شفق نيوز/ يعود أطفال قرية "خشوم الذياب"، مفعمين بالأمل، وهم يلهون مع أبقارهم، بعد ساعات من الرعي تحت اللون الدموي لمغيب الشمس.

وقد رصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، لقطات عفوية، للهو الأطفال مع الأبقار، عند المغيب، وهم يعودون بعد ساعات مضنية من رعي أبقارهم للقرية التابعة لقضاء القاسم في محافظة بابل.

وهذه الصور، التي التقطت يوم الخميس، اليوم الثاني من العام الجديد، تكشف عن بساطة الحياة وحبها، لدى الأطفال في هذه القرية البعيدة عن المدينة وصخبها.