بالصور.. صلح عشائري يحقن الدماء في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الجمعة، بتوصل عشيرتين في محافظة صلاح الدين إلى صلح لحقن الدماء، بعد سنوات من الثأر تسبب بها تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عشيرتيّ بني تميم والقراغول، توصلتا إلى صلح عشائري في مجلس شهد حضور ممثلين عن الحكومة المحلية في المحافظة وقيادات امنية مشتركة من وزارتيّ الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي.

وأشار إلى أن الصلح جاء بعد ٥ سنوات من انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش في المحافظة، مبيناً أن سبب التوتر بين العشيرتين هو انتماء أفراد من القراغول إلى تنظيم داعش وقيامهم بقتل بعض أبناء بني تميم في عدد من مناطق محافظة صلاح الدين.

ولفت المصدر إلى أن هذا الصلح سيسهم بعودة العوائل النازحة إلى مناطق سكناها الأًصلية في المحافظة.

يشار إلى أن تنظيم داعش تسبب بالكثير من المشاكل والثارات بين العشائر والعوائل في المحافظات التي فرض سيطرته عليها، وما زالت تداعيات تلك الحقبة تشكل عقبة أمام عودة الحياة إلى طبيعتها، إذ لم يتم لغاية الآن حل بعض هذه المشاكل بين العشائر والعوائل في محافظة الأنبار.