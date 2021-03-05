بالصور.. صالح يقدم هدية "خاصة" لبابا الفاتيكان

شفق نيوز/ قدم رئيس الجمهورية، العراقي، برهم صالح، يوم الجمعة، هدية تذكارية إلى البابا فرنسيس الذي يقوم بزيارة إلى العراق.

والهدية عبارة عن جداريتين من تصميم شيخ النحّاتين محمد غني حكمت تحملان اسم "درب الآلام" للسيد المسيح.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجداريتين جزء من مجموعة أعمال أنجزها محمد غني حكمت بحجم أكبر على جدران كنيسة الصعود في بغداد وهما مستمدتان من النحت الآشوري".

وأضاف أن "موضوع الجداريتين حول آلام السيد المسيح، والمعاناة التي عاشها العراقيون على مدى عقود".

ووصل البابا فرانسيس إلى بغداد في زيارة هي الأولى على الإطلاق بابا فاتيكان إلى العراق وتستمر لغاية الاثنين المقبل وتشمل النجف وذي قار وأربيل ونينوى.

وقال البابا فرانسيس أثناء كلمته داخل قصر السلام في بغداد: "جئت حاجًا يحمل السلام باسم المسيح، كم صلينا خلال السنوات من أجل سلامة العراق، والله يصغي دائمًا، وعلينا أن نصغي إليه، وأن نسير إليه، فلتصمت الأسلحة، ولنضع حدًا لانتشارها في كل مكان، لتتوقف المصالح الخاصة، تلك التي لا تهتم بالسكان المحليين".