بالصور.. شوارع بغداد بعد سريان حظر التجوال

شفق نيوز/ بدت شوارع العاصمة العراقية بغداد شبه خالية مع سريان حظر التجوال الشامل الذي يستمر لثلاثة أيام للحد من تفشي فيروس كورونا.

ورصدت كاميرا مراسل وكالة شفق نيوز أجواء الهدوء التي سادت العاصمة بعد نحو ساعة من بدء سريان الحظر.

وقُبيل سريان الحظر، شهدت الكثير من شوارع بغداد زخماً مرورياً خانقاً.

وتزامن الزخم مع مباشرة القوات الأمنية بنشر الحواجز في الطرق السريعة وتشديد الاجراءات في مداخل المناطق.

وبدأ حظر التجوال الشامل في الساعة الثامنة مساء وينتهي فجر يوم الاثنين، بينما يسري حظر تجوال جزئي خلال ساعات الليل فقط بقية أيام الأسبوع.

واتخذ قرار حظر التجوال إلى جانب قيود إغلاق أخرى للحد من تصاعد كبير في إصابات فيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية من أقل من ألف حالة يومياً إلى أكثر من 4 آلاف.