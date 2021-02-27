بالصور.. ساحة الناصرية للتظاهرات ترحب ببابا الفاتيكان وبغداد تشدد الإجراءات الأمنية على كنيسة

شفق نيوز/ رحبت ساحة الحبوبي للإحتجاجات في محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم السبت، بزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى المحافظة مطلع آذار المقبل، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد متابعتها الميدانية للإجراءات الأمنية الخاصة بزيارة البابا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، ساحة الاحتجاج الرئيسية للمتظاهرين، رحبت بزيارة البابا من خلال تعليق (بوستر) وسط الساحة تضمن صورة للبابا ضمن خارطة العراق وحملت في زقورة مدينة أور الأثرية التي تضم بيت النبي إبراهيم، وكذلك العلم العلم العراقي.

وأضاف، أن البوستر تضمن أيضا عبارات ترحيبية باللغتين العربية والانگليزية.

وتشهد ساحة الحبوبي منذ عدة أسابيع احتجاجات أسفرت أغلبها عن اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية نتج عنها سقوط العشرات من القتلى والجرحى أغلبهم من المتظاهرين وعزل رئيس الحكومة المحلية للمحافظة ناظم الوائلي من منصبه.

وعلى صعيد متصل، أفاد المكتب الإعلامي لقيادة عمليات بغداد، في بيان ورد لشفق نيوز، أن قائد العمليات اللواء الركن أحمد سليم بهجت، أجرى جولة ميدانية ليلية، ضمن الإجراءات الأمنية التي تهدف إلى تأمين العاصمة بغداد خلال الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان.

وشدد بهجت، بحسب البيان، على تركيز الإجراءات الأمنية حول كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية.

وفي السياق ذاته، تابع قائد العمليات الإجراءات المتخذة لتنفيذ الحظر الصحي، مؤكداً على أهمية "التعامل الإنساني، والتحلي بالضبط العسكري واخذ الحيطة والحذر والانتباه".