بالصور.. ذوو مجزرة المقدادية يعتصمون على طريق حيوي بديالى

شفق نيوز/ اعتصم العشرات من ذوي مجزرة قرية الرشاد في المقدادية بديالى، يوم السبت، للمطالبة بالكشف عن قتلة أبنائهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان ذوي ضحايا قرية الرشاد التي وقعت اواخر شهر تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، قطعوا طريق بعقوبة – المقدادية والمؤدي الى قضاء خانقين ونصبوا خيم الاعتصام على الطريق ورفضوا رفعها بسبب اخلال الجهات الحكومية بتنفيذ الوعود التي قطعتها بالكشف عن قتلة الضحايا.

واشار الى ان وفدا امنيا رفيعا زار المعتصمين للاستماع الى مطالبهم وسبل تنفيذها.

وطالب المعتصمون بحضور رئيس الوزراء الى قرية الرشاد وموقع الجريمة، وكشف تسجيلات الكاميرا الحرارية داخل المنطقة الجغرافية للمناطق (سبته، نهر الامام، البينكاتي، جزيرة العيثة)، واعلان الرشاد منطقة منكوبة، وتعويض ذوي الضحايا والجرحى وفقا لقانون 20 الخاص بضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية.

وتعرضت قريتا الرشاد ونهر الامام جنوبي قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة لمجزرتين دمويتين في سابقة لم تشهدها ديالى منذ سنوات طويلة, وخلفتا اكثر من 40 ضحية ومصابا ونزوح مئات الاسر خوفا من مجازر جديدة.