بالصور .. "حبوبي" ذي قار يختنق بدخان الإطارات المحترقة

شفق نيوز/ أقدم العشرات من "أصحاب البسطيات" المحتجين في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء على إحراق محيط ساحة الحبوبي، وسط الناصرية، مركز المحافظة، بالإطارات احتجاجاً على قرار بلدي يقضي بإخلائهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من أصحاب (البسطيات) المتجاوزة على الشارع العام في ساحة الحبوبي أقدموا على اشعال النيران من أربع جهات في الساحة بواسطة الإطارات المحترقة، ما تسبب بدخان كبير غطى ساحة الحبوبي بالكامل".

وبين المراسل، أن سبب التظاهرات واشعال النيران يعود إلى قيام السلطات المحلية بإبلاغ المواطنين من اصحاب البسطات برفعها كونها متجاوزة على الشارع وخلال فترة اقصاها 48 ساعة فقط".